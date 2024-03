Mattarella | ripristinare convivenza pacifica | è vocazione italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – La coesione tra le nazioni e laè unache l’Italia ha sempre coltivato. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale, in occasione del 101° anniversario di fondazione dell’Aeronautica Militare, il generale di Squadra Aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti all’Arma. L’Areonautica militare, ha detto il capo dello Stato, “contribuisce con grande valore alla difesa dello Stato democratico e alle regole della comunità internazionale, essenziali per il progresso pacifico e per la coesione fra le nazioni che speriamo di, questa è unasempre coltivata come Repubblica ...