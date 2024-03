Masters 1000 Miami | Sinner in semifinale | “Ho giocato bene i punti importanti”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Il punteggio a volte può mentire, ma ho. Machac è un talento incredibile, velocissimo, anche fisicamente buono, non sapevo tanto cosa aspettarmi oggi e all’inizio ho cercato di prendergli le misure”. Queste le prime parole a caldo di Jannik, vincitore con il punteggio di 6-4 6-2 sul tennista ceco nei quarti di finale deldi. “Fisicamente mi sento, si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in posizioni come queste. Questo per me è un torneo specale, perchè qui ho disputato la mia prima finale”, ha aggiunto il tennista altoatesino, che ora attende il vincente di Medvedev-Jarry. SportFace.

