Masters 1000 Miami | Musetti | “Miglior torneo della stagione | a Montecarlo per ripetermi”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “E’ stata una settimana positiva e inaspettata. Ero arrivato qui con poche aspettative, speravo solo di poter giocare e poi si è trasformato nelrisultato dell’anno, sia in termini di risultato sia in termini di tennis espresso. La speranza è poter continuare a giocare così”. Queste le parole di Lorenzodopo la sconfitta contro Alcaraz negli ottavi di finale deldi. “Il primosulla terra sarà Estoril – prosegue il toscano – e poi dovrò difendere i punti di. Ma prima voglio tornare a casa per poi ripartire con motivazione e stimoli nuovi. SportFace.