Masters 1000 Miami 2024 | Sinner non perdona | batte Machac in due set e vola in semifinale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Janniknon. Il numero tre del mondoil ceco Thomas6-4 6-2 einaldi(Florida, cemento outdoor) siglando la ventesima vittoria in ventuno partite giocate in questo splendido inizio di. L’azzurro non ha giocato una partita pulita, ma proprio per questo la vittoria in due set e senza faticare più del dovuto è ancora più preziosa: un’ora e trentadue minuti di match nel qualeha provato a rimanere attaccato con le unghie e con i denti, ma si è dovuto arrendere. In, venerdì,affronterà il vincente del match che vede opposti Daniil Medvedev e Nicolas Jarry. Nel caso in cui a vincere ...