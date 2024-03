Masters 1000 Miami 2024 | avanti Medvedev | Jarry sorprende Ruud

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di ottavi di finale aldi. Il numero 3 del seeding Daniilrispetta il pronostico e supera in due set il teutonico Dominik Koepfer con il punteggio di 7-6(5) 6-0. Dopo un primo set tirato, il russo sprigiona tutti i cavalli del suo motore e chiude la pratica in soli 29 minuti con un bagel. Ai quarti di finale incontrerà il cileno Nicolas, che ha eliminato la testa di serie numero 7 Casper. 7-6(3) 6-3 il punteggio in favore del nativo di Santiago, che ha fatto valere il suo servizio raccogliendo ben l’88% di punti con la prima. Dalla sfida trauscirà il semifinalista che inconterà il vincente dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac. SportFace.

Carlos Alcaraz stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami battendo con un doppio 6-3 Lorenzo Musetti in un’ora e 26 minuti di gioco. Gran prova di forza per il numero 2 del ... (sportface)

