Masters 1000 Miami 2024 | Alcaraz stende Musetti con un doppio 6-3 e vola ai quarti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Carlosstacca il pass per idi finale deldibattendo con un6-3 Lorenzoin un’ora e 26 minuti di gioco. Gran prova di forza per il numero 2 del ranking Atp, che conferma di trovarsi in un periodo di forma strepitosa da Indian Wells a questa parte. Nulla da fare per il tennista azzurro, che nel secondo set ha provato a mettere il bastone fra le ruote al campione spagnolo, ma ha dovuto arrendersi quando questo ha alzato ulteriormente il livello dei suoi colpi. Per, semifinalista in carica, ora ci sarà uno tra Hurkacz e Dimitrov. RISULTATI E TABELLONE LA CRONACA DEL MATCH – Parte con le marce alte, che va subito a segno e si porta a casa il break sfruttando un inizio ...

Il numero due del mondo non perde un set neppure contro l'italiano e si conferma in ottima forma - Troppo forte, Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo ferma la corsa di Lorenzo Musetti al Masters-1000 di Miami e raggiunge i quarti di finale: nona vittoria consecutiva per il campione di Indian Wells ...gazzetta

Niente impresa per Musetti, ai quarti ci finisce Alcaraz - Una prestazione a tratti convincenti per Lorenzo Musetti non basta ad avere la meglio sul numero due del mondo Carlos Alcaraz, per lo spagnolo quarti di finale conquistati senza perdere neanche un set ...tennisitaliano

ATP Miami, Alcaraz è troppo per Musetti: la corsa si blocca agli ottavi - Lorenzo Musetti ha provato ad opporre resistenza, ma non è bastato contro un ottimo Carlos Alcaraz. Finisce con un doppio 6-3 in favore del numero 2 del mondo l'ottavo di finale del Masters 1000 di Mi ...oasport