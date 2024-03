Massimo Gentile | l’architetto sospeso che gestisce i fondi Pnrr del Comune di Limbiate e l’identità prestata a Messina Denaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Secondo gli inquirenti per almeno 10 anni avrebbe ceduto più volte la sua identità all’allora latitante Matteo51enne arrestato questa mattina in Brianza, è cugino di secondo grado del boss ergastolano Salvatoree dal 2019 vive ain provincia di Monza-Brianza dove lavora come istruttore direttivo tecnico ale dal 2021 ha ricevuto anche l’incarico di responsabile dei procedimenti del servizio Lavori pubblici, gestendo così decine di progetti finanziati con il. Tutto questo in undove – come sottolinea la Dia – è molto presente la criminalità organizzata soprattutto calabrese: proprio a, infatti, risulta operativa ...

gestiva decine di progetti finanziati con il Pnrr Massimo Gentile , l’architetto siciliano residente a Limbiate, in provincia di Monza, arrestato oggi per associazione mafiosa. Avrebbe prestato a ... (gazzettadelsud)

Chi è Massimo Gentile, l’architetto accusato di coprire Messina Denaro e che gestiva decine di progetti col Pnrr - Parente del marito dell'amante storica del boss, Laura Bonafede, Gentile lavorava all'ufficio tecnico del Comune ...blogsicilia

La sanità di Mazara super efficente per Messina Denaro - In fondo è sempre la stessa storia: la sanità pubblica, in Italia, funziona a colpi di conoscenze e favori. Anche per Matteo Messina Denaro. Un tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo, Cos ...tp24

Aiutarono Messina Denaro durante la latitanza: presi 3 insospettabili - In manette per associazione mafiosa sono finiti l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone, mentre per Leonardo Gulotta l'accusa è di concorso ...tgcom24.mediaset