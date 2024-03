Marvel | un nuovo gioco sarà annunciato oggi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dalla Casa delle Idee, ci si affronta tra superumani e dei a squadre composte da sei: che ilsia il vociferatoRivals? Quando parliamo di rumor e leak, di solito si tratta di notizie che verranno confermate dopo una lunga attesa, ma per ildidovremo solo tener duro ancora qualche ora. Come potete vedere nel tweet qui sotto, la mitica Casa delle Idee ha rilasciato un teaser con cui conferma un annuncio ufficiale previsto perstesso alle otto di mattina, orario della costa ovest. Siccome sempre di fusi orari si tratta, la cosa per noi si traduce nelle quattro dipomeriggio (ore 16:00 nel formato da ventiquattro ore). Nel tweet compare anche la prima illustrazione del(qui sopra), ...