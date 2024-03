Marvel Rivals | ecco il trailer di un hero shooter multiplayer con i supereroi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Come anticipato negli scorsi giorni sulle pagine social diGames, oggi è stato annunciato, il nuovoprodotto da NetEase Games.sarà un titolo disponibile su PC, sebbene molto probabilmente arriverà anche su console in futuro, fondato prevalentemente sul pvp con una modalità 6v6. Sebbene il team di sviluppo sia costituito da professionisti che hanno lavorato a Battlefield e Call of Duty, il nuovo videogioco diGames sarà ispirato per lo più allo stile di Overwatch, sia dal punto di vista grafico che da quello tecnico. La particolarità di questosarà la visuale in terza persona che garantirà una nota action al gameplay cosicchè la scelta di personaggi con un moveset ...