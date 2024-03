Marvel Rivals | annunciato con un trailer gameplay il nuovo gioco di NetEase Games

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Casa delle idee ha appenaufficialmentecon undedicato, presentando ilgratuito in arrivo nel corso dei prossimi mesi su PC attraverso Steam. Come possiamo vedere dal video in questione, iltitolo diè caratterizzato da unPVP dove i giocatori sono chiamati a prendere parte a scontri online che vedono coinvolte due squadre, composte ognuna da 6 giocatori ognuna. La Casa delle idee ha inoltreche Ilsarà totalmente free-to-play, con gli utenti che potranno gustarsi la prima Closed Alpha nel corso del mese di Maggio 2024, avendo in questo modo l’opportunità di ...