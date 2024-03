Mario Battelli morto dopo l’incidente sul lavoro all’hotel De Londres di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 - Non ce l'ha fatta, il 78enne imprenditore riccionese che ieri mattina è stato colpito in testa da un pannello di legno caduto per diversi metri dal terzo piano dell'hotel De, in viale Vespucci a. Lì dove, titolare di una nota ditta di arredamenti, si trovava per aver consegnato del mobilio da portare nelle stanze al primo piano dell'albergo. Dal terzo piano però è poi caduto il pannello di legno che ha colpito in pieno il titolare della falegnameria riccionese, il quale è sin da subito apparso in gravissime condizioni per il colpo.aver trascorso la notte in ospedale al 'Bufalini' di Cesena, infine questo pomeriggioè deceduto per le ferite riportate a causa dell'incidente. ...