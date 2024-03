Mare Fuori 4 | cosa succede nel finale di stagione episodi 13 e 14?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Questa sera, andrà in onda in prima serata su Rai 2 il grandidi4, gli13 e 14, dal titolo Ogni inizio ha una fine e Per sempre. Dopo avervi parlato dinegli11 e 12 questa nuova avventura, non resta che scoprire quale sarà il destino dei beniamini della serie. C’è grande fermento per il matrimonio tra Rosa e Carmine, eppure, la ragazza continua a essere inquieta: ancora non ha scoperto chi ha ucciso suo padre. In tutto questo, Wanda è ormai una furia inarrestabile, che ha voltato le spalle al figlio e alla nipote, e non vuole assolutamente che il nome dei Di Salvo venga associato a quello dei Ricci. Una grande svola attende Carmine, che si sta preparando a uscire dall’IPM per crescere Futura ...