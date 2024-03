Marcorè | Il mio elogio dell’inadeguatezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) di Beatrice Bertuccioli Per il suo primo film da regista Neriha scelto una storia che parla di inadeguatezza, un tratto della sua personalità che in passato è stato il suo limite e la sua fortuna. Il protagonista di Zamora, il trentenne ragioniere Walter Vismara (Alberto Paradossi) è un tipo molto metodico che rivela tutta la sua inadeguatezza quando per lavoro si deve trasferire da Vigevano a Milano, città piena di vita, musica, divertimenti, in quei primi anni Sessanta. Non solo, il suo nuovo capo, il cavalier Tosetto (Giovanni Storti), fissato con il calcio, obbliga i dipendenti a una sfida tra scapoli e ammogliati che non ammette diserzioni, pena anche il licenziamento. Così Vismara si improvvisa portiere, ma è un vero disastro. E lo è anche con la ragazza con cui nasce “una simpatia“, come si usava dire. Ma Giorgio Cavazzoni (), ...