Marcianise | Amarando | “Il comune vara l’abolizione della tassa sull’ombra”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Versodefinitiva del canone relativo all’occupazione del soprassuolo, la cosidetta ‘’, l’imposta che sono tenuti a pagare i commercianti per le proiezioni d’ombra di tende sul suolo pubblico. L’Amministrazione Comunale diguidata dal sindaco Antonio Trombetta sta lavorando alla modifica del regolamento che presto sarà oggetto di confronto all’internocommissione consiliare competente. Lo sgravio è destinato ai commercianti che, secondo quanto previsto dalla legge 160/2019, contenuta nella legge di Bilancio 2020 – 2022, e introdotta dal regolamento approvato dal consiglio comunale il 19 maggio del 2021, sono tenuti a pagare per l’occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento sarà adottato in considerazione dell’aumento del ...