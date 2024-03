Maledetto chiarimento Anni di lavoro insieme poi tra zio e nipote è finita a coltellate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’appuntamento era fissato intorno alle 23.30, a Cesano, in via Don Sturzo, in una zona isolata, tra il parco e il centro commerciale. Lì i due, zio e, avrebbero dovuto chiarirsi per l’ennesima volta. Il più giovane, 28, Antonio Iannetti, arrivava da Buccinasco, dove viveva dal 2016, dopo essersi trasferito prima dalla sua città d’origine, Torremaggiore, in provincia di Foggia, e poi da Campobasso. Roberto Parisi, lo zio materno, anche lui foggiano, abitava a Sedriano, dove viveva con la figlia piccola, avuta da una precedente relazione. I due collaboravano con lavoretti da tuttofare. Nei gruppi social cittadini, di Sedriano e Buccinasco, si proponevano per svolgere mansioni di ogni tipo: traslochi, interventi da elettricista, murature e imbiancature, un po’ di tutto. Quando qualcuno chiedeva nei gruppi il contatto di un tuttofare, il ...