Malcolm | Frankie Muniz sul revival | Non siamo mai stati così vicini dal realizzarlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il protagonista della serie vuole assolutamente realizzare ilcon gli altri membri del cast Da tempo i componenti del cast disognano di realizzare un, con Bryan Cranston sempre in prima linea riguardo l'idea, che adesso viene ribattuta da, ovvero il protagonista dello show. In una recente intervista, infatti,ha rivelato che lui e tutto il cast non sono mainel trasformare in realtà il. Aera già stato chiesto di rispondere ai precedenti commenti che indicavano che ildistesse facendo dei passi avanti: "So che Bryan Cranston è molto interessato all'idea e sta scrivendo la ...