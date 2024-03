Malattia carnivora che ha messo in allarme il Giappone | cos' è

Roma, 25 marzo 2024 - In Giappone cresce l'allarme per la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), una rara e potenzialmente mortale infezione batterica che si sta diffondendo a ritmi ... (quotidiano)

Streptococco carnivoro, Bassetti: “Casi anche in Italia. Fondamentale diagnosi e sorveglianza” - Il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova: “C’è un ritorno dello streptococco pyogenes. Importante monitorare i casi per prevenire situazioni gravi come in Giappone” ...rainews

Malattia carnivora cos’è, sintomi, trasmissione e cura. È allerta in Giappone - Malattia carnivora, che cos'è Sta arrivando dal Giappone. Ecco di che cosa si tratta, come riconoscerla e curarla ...tag24

Shock da streptococco "carnivoro", cresce l'allarme in Giappone - Sempre più casi nel 2023 il tasso di mortalità è stato pari al 30%. Per precauzione la Corea del Nord avrebbe cancellato una partita di calcio con il Giappone ...rainews