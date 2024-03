Magistratura, il governo introduce i test psicoattitudinali - La misura, però, è stata molto criticata, soprattutto dall’Associazione nazionale magistrati, secondo cui avrebbe il solo scopo di screditare e controllare la Magistratura ...vanityfair

Test per i magistrati: il preconcetto di Silvio - Bravo il ministro Nordio e bravo il governo, finalmente hanno varato una norma che è all'altezza della civiltà giuridica di cui andiamo orgogliosi nel mondo: i test psicoattitudinali per i nuovi magis ...osservatoriosullalegalita

Test psicologici per i magistrati - Il governo ha approvato un decreto che introduce i test psicoattitudinali per i magistrati. È una tappa non certo decisiva, ma importante, nel percorso di riordino di un sistema, quello giudiziario, ...ilgiornale