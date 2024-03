Magistrati politicizzati complicano l' opera sui migranti Meloni contro le toghe rosse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Giorgiaa tutto campo nell'intervista a Fuori dal Coro. Il presidente del Consiglio, ospite della puntata del 27 marzo della trasmissione di Mario Giordano, si sofferma in particolare sul tema, rispondendo a coloro che la accusano di non aver rispettato le promesse elettorali: “Quando lo scorso anno gli sbarchi aumentavano, diciamo così, in modo considerevole, io ho detto preferivo a risultati immediati ma effimeri risultati strutturali, anche se nel breve termine avrei dovuto pagare un prezzo, perché quei risultati arrivassero anche in termini magari di consenso. Però poi quei risultati piano piano arrivano. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi diminuiscono del 60%, particolarmente dalla Tunisia, il che dimostra che la strategia che l'Italia ha portato in Europa e sulla quale ha convinto l'Europa nonostante ...