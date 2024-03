Maddalena Corvaglia | pace con Elisabetta Canalis? Il motivo della lite

(Di mercoledì 27 marzo 2024) rivelato dalla velina “bionda” in una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero”fatta traed? Assolutamente no. Anche perché la conferma arriva direttamente dalla bellissima salentina che, in questo momento, è “impegnata” nella sua prima avventura a “Pechino Express” insieme a Barbara Petrillo che compongono la coppia de “Le Amiche” in Vietnam. L’ex velina bionda di ‘Striscia la Notizia‘ ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Messaggero“.ed(Ansa Foto) Cityrumors.itIlloro, fino a questo momento, non è mai stato ...

Maddalena Ciorvaglia ricorda il gesto che Vasco Rossi fece per lei e l'ex marito Stef Burns - Maddalena Corvaglia vive felicemente in Spagna, per la precisione Palma di Maioca insieme alla figlia, Jamie, 12 anni, nata dall'amore con il chitarrista, di Vasco Rossi, Steff Burns. In una lunga ...today

Steff Burns e la figlia suonano insieme, Maddalena Corvaglia li riprendere: il video è bellissimo - Da circa un anno e mezzo Maddalena Corvaglia vive a Palma di Maiorca con la figlia, Jamie, di 12 anni. La bimba vede molto spesso il papà che ogni volta che può viaggia fino all'isola spagnola e trasc ...today

“Non voglio far crescere mia figlia qui, non c’è sicurezza”: Maddalena Corvaglia lascia Milano - “Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi” ha raccontato la storica velina bionda. “A Milano dopo il Covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chi ...fanpage