Maddalena Corvaglia lascia Milano | “Non voglio far crescere mia figlia qui”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)hato. L’ex velina, oggi 44 anni, ha raccontato al Messaggero di essersi trasferita a Palma di Maiorca in quanto non vuolelanel capoluogo lombardo. “Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi”, ha detto al giornale. “Adopo il Covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesta se davvero volevo farein quel clima miae mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite”.e laJamie, avuta dall’ex marito Stef Burns, sono quindi partite per la Spagna: una decisione con la quale il chitarrista americano non era inizialmente d’accordo, salvo poi cambiare ...

