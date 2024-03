Macron | l’Ucraina e la solita quadratura del cerchio della politica francese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Come definire l’invito di Emmanuela non escludere l’invio di truppe occidentali in Ucraina? È una conversione sulla via di Damasco per un presidente che ha coltivato a lungo il dialogo con Vladimir Putin, sostenendo che la Russia non dovesse essere umiliata e, fino a poco tempo fa, ripeteva costantemente che la Francia non era in guerra con la Russia? Potrebbe essere. Ma nulla è meno certo. Il momento non è casuale. Le elezioni europee si avvicinano e i sondaggi non promettono niente di buono. Il partito del presidente si attesta al diciotto-diciannove per cento, quattro punti in meno rispetto al 2019, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen dovrebbe guadagnare cinque o sei punti, arrivando al ventotto-ventinove o addirittura al trenta per cento. Se i risultati elettorali dovessero rispecchiare più o meno queste previsioni, le conseguenze in Francia ...