Macron e Lula in Amazzonia | l’annuncio | “La Francia aiuterà il Brasile a costruire un sottomarino nucleare”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Dalla traversata in barca a Belem all’incontro incon uno dei leader indigeni. La visita del presidente francese Emmanuelinha segnato “un momento storico” nell’amicizia tra i due Paesi come lo ha definito il suo omologo brasiliano Luiz Inácioda Silva. Questo per due motivi. Il primo è che erano almeno 10 anni che un presidente francese non visitava ufficialmente il Paese latinoamericano. Il secondo, e il più importante, è il fine di questo viaggio diplomatico, ovvero dare impulso ai partenariati bilaterali in settori fondamentali come l’economia, l’ambiente e la difesa. epa11245962 The president of Brazil, Luiz Inacioda Silva, and his French counterpart, Emmanuel(R), pose in front of the sumauma tree on the island ...