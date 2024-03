Ma non è che Mauro Corona umilia Macron | come lo smonta per la foto da macho | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Era stato bollato"maschio tossico" dalle femministe, Emmanuel. Tutto sommato, gli era andata meglio che con. Lo scrittore, montanaro, eremita e scultore, ospite fisso di Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, dedica uno spazietto della sua lunga, tradizionale copertina dedicata a riflessioni a 360 gradi sull'attualità politica e non solo allapostata qualche giorno fa dal presidente francese. Posa plastica, muscoli in evidenza, l'aplomb da leader di Stato messo da parte per una sana dose di testosterone da palestra. Il marito di Brigitte si era fatto immortalare in plastico bianco e nero mentre tirava di boxe. Qualche pugno al sacco, l'espressione degna di un cultore della nobile arte, sudore e sacrificio. Retorica battagliera derisa in pochi ...