Lutto in Regione Lazio | è morta a 42 anni la consigliera Valentina Paterna

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tarquinia, 27 marzo 2024 – Tarquinia e tutto il mondo della politica inper la scomparsa diregionale delper Fratelli d’Italia, è deceduta, a 42, dopo aver combattuto a lungo per una grave malattia. Coordinatrice del circolo Fratelli d’Italia di Tarquinia, inricopriva la carica di presidente dell’ottava commissione Agricoltura e Ambiente. Il cordoglio della premier Giorgia Meloni “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42, di, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le ...

Regione Lazio, Lutto in consiglio: è morta Valentina Paterna - Paterna, dopo una lunga esperienza politica nell'Alto Lazio, è approdata in consiglio regionale ed è stata in seguito nominata presidente della commissione agricoltura e ambiente. Da tempo era malata.romatoday

Lazio in Lutto per la scomparsa di Valentina Paterna - Grande Lutto nel mondo della politica del Lazio, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Valentina Paterna è morta a 42 anni colpita da un male incurabile. “Valentina non c’è più.Una donna, una ...ontuscia

Cordoglio unanime della politica per la morte della Consigliera regionale di Tarquinia Valentina Paterna - Ieri è venuta a mancare a seguito di una lunga malattia, la Consigliera regionale del Lazio originaria di Tarquinia Valentina Paterna. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte della politica locale ...terzobinario