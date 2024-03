L’urlo di Amit | “Hamas mi ha stuprato” Care femministe | ci credete ora?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Piccola digressione nazionale. Lo scorso 8 marzo, in occasione della festa della donna, ledi Non una di meno sono scese in piazza per urlare la loro protesta non tanto, o non solo, per i diritti delle signquanto in sostegno alla causa palestinese. Legittimo, anche se forse fuori tema. Fatto sta che gli inviati di Quarta Repubblica sono andati a chiedere cosa ne pensassero degli stupri e degli abusi dicontro le donne ebree, stuprate, rapite, uccise. Le risposte? C’è chi ha inquadrato il tutto in una “azione di resistenza”, chi considerava le israeliane colonizzatrici” e chi non si fidava dei video e delle fotografie sul massacro messo in atto dai palestinesi. “Non ci possiamo fidare di tutti i dati che arrivano – spiegava una ragazza – Cito un’inchiesta del New York Times secondo cui alcune donne, che avevano ...