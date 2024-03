Lula incontra Macron ma si sbaglia e lo chiama Sarkozy | la gaffe del presidente del Brasile e l' imbarazzo del francese

(Di mercoledì 27 marzo 2024)deldelLuiz Inacioda Silva, 78 anni, che hato il suo omologoEmmanuelcon il nome dell'exNicolas: un errore che è avvenuto durante la visita di tre giorni delnel Paese sudamericano e che non è passato ino

Macron e Lula in Amazzonia, l’annuncio: “La Francia aiuterà il Brasile a costruire un sottomarino nucleare” - Il presidente francese incontra il suo omologo brasiliano ... nell’amicizia tra i due Paesi come lo ha definito il suo omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Questo per due motivi. Il primo è ...quotidiano

La Francia e il Brasile hanno annunciato un piano di investimenti da un miliardo di euro per tutelare la foresta amazzonica - Lo hanno annunciato il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che si sono incontrati martedì a Belem, in Brasile. Fra i provvedimenti annunciati c’è ...ilpost

Brasile: Corte dei conti, al via controlli su ampliamento raffineria di Abreu e Lima (2) - La raffineria Abreu e Lima è stata inaugurata 18 anni fa alla presenza dei presidenti del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, che era ...agenzianova