Lucia Annunziata scende in politica

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(foto US Rai) E’ stata una delle uscite più discusse dalla nuova Rai e ora sbarca in. Ci riferiamo ache, nel giugno scorso, ha lasciato il servizio pubblico perché “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai “. Poche ma incisive parole usate per dimettersi dall’azienda dove ha lavorato per quasi 30 anni. Durante l’estate, dopo aver salutato il pubblico di Mezz’ora in più (ora nelle mani di Monica Maggioni con il titolo In Mezz’ora), era circolate voci su una possibile discesa in campo dell’, smentite lo scorso settembre dalla diretta interessata: “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il PD né con nessun ...