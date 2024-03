Luce | Arera conferma che bisogna tornare al mercato tutelato | “Nel 2024 più conveniente del mercato libero”

"La spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di ... (quotidiano)

"La spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di ... (quotidiano)

Arera, spesa per la Luce minore sul tutelato che sul libero - "La spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di ...ansa

Per le bollette Luce prezzi del mercato tutelato più bassi nel 2024: cosa ha detto il presidente di Arera - Domani ci sarà l’indicazione per il secondo trimestre del 2024 per quanto riguarda la componente energia delle bollette del mercato tutelato ...energiaoltre

Bollette Luce e gas: Arera studia uno scontrino per capire meglio le spese - Bollette Luce e gas: Arera sta lavorando a uno scontrino dell’energia per renderle più chiare e comprensibili. Le novità a marzo 2024 su SOStariffe.it ...sostariffe