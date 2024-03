Lotto | Ambo sulla ruota di Palermo | vincita da 200mila euro nel napoletano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi festeggia in Campania in occasione del concorso deldi martedì 26 marzo, con un totale di premi pari a. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono stati centrati otto premi da 25milaciascuno centrati con undi. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 5,6 milioni di, per un totale di oltre 316 milioni dida inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

