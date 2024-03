L' orgoglio dell' Ucraina | la prima volta della Georgia Viva gli Europei per gli europei

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le prime volte sono sempre belle, non le scordi mai (o almeno si dice sempre così). Ma è vero che certe prime volte lo sono di più. Ad esempio era lache vedevamo ballare il kartuli, magari non abbiamo capito bene che cosa abbia di così trascinante questa danzana che per ini è un romantico ballo di corteggiamento, ma vedere Khvicha Kvaratskhelia (okkey, sintetizziamo Kvara) scatenarsi nel kartuli, sudato come un lavarello in mezzo a uno spogliatoio di uomini sudati come lavarelli, è stata davvero una bella. Perché è stata laper loro, ed è stata una bella privaper l’Europa. La nazionale di calciomartedì sera ha battuto la Grecia ...