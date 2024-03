Longhi | «Assoluzione di Acerbi una non condanna Non è finita qui»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Francescoè stato assolto dopo l'accusa di Juan Jesus per presunte espressioni razziste rivolte nei suoi confronti, ma non provate. Brunoha detto questo su Twitter. ASSOLTO – Ci si auspica finisca tutto presto, almeno a livello giudiziario oggi è finito tutto. Il giocatore dell'Inter non è stato punito, Brunoha detto questo a riguardo: «L'diè una non. Ma in uno stato di diritto, in mancanza di prove, funziona così. E menomale. Purtroppo non penso siaqui: gli strascichi curvaioli coinvolgeranno il giocatore dell'Inter e purtroppo anche Juan Jesus».