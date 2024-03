Lombardia | sistema innovazione

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lasi conferma leader in Italia in tema di. Vediamolo insieme Il prodotto interno lordo dellae pari a 430 miliardi di euro, circa il 22,7 per cento del Pil italiano. Per il 2023 si è registrata una crescita lenta: secondo il Centro Studi di Assolombarda, il Pil si è fermato al +0,9 per cento: più del +0,7 per cento previsto per l’Italia ma decisamente meno del +3,2 per cento registrato nel 2022. Per quanto riguarda l’occupazione, lo studio evidenzia che, nell’anno in corso, il numero di occupati regionali e atteso aumentare del +1,1 per cento e si stima che l’incremento dell’occupazione regionale proseguirà nel 2024 a tassi in linea con il Pil. Il rapporto2023 di Polissi sofferma sui dati Inps relativi ai nuovi contratti attivati nel 2022: essi ...