Lombardia | Forte | ' l' integrazione passa attraverso il lavoro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Promuovere canali di ingresso regolari, percorsi di formazione professionale a cura di enti accreditati e l'avviamento al. Sono i punti cardine del progetto di legge, illustrato oggi in Commissione Affari Istituzionali e inserito nel contesto delle politiche migratorie ispirate dall'Unione europea e condivise dal governo. Il progetto di legge, di cui è primo firmatario e relatore il presidente della Commissione Matteo(FdI), intende introdurre "un modello alternativo a quello dell'accoglienza diffusa e generalizzata" in tema di immigrazione al fine di favorire la pacifica convivenza e il contrasto all'illegalità. In particolare, la proposta, firmata da tutti i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, prevede l'istituzione della Consulta lombarda per l'immigrazione, composta da rappresentanti degli enti ...