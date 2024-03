Lombardia | Caruso | ' al via avviso unico cultura | 5 | 6 mln per valorizzare territori'

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - 'Allineare' tutti gli ufficiali di Regione(Utr) in vista dell'apertura del bando 'della', in programma il prossimo 3 aprile. Questo l'obiettivo della riunione organizzata questa mattina presso l'Utr di Varese dall'assessore alla, Francesca, in videocollegamento con tutti i presìdi istituzionali di Regionenei capoluoghi. "L'incontro odierno - ha affermato- è stato molto importante per spiegare bene modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi, finalizzati ainiziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione". Il bando ha ...

