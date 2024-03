Lombardia | 800mila euro l?anno a complessi musicali | pdl in commissione Cultura

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – E’ stato presentato allapresieduta da Anna Dotti (FdI) un progetto di legge, a prima firma Floriano Massardi (Lega), per la tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande, fanfare, cori e gruppi folkloristici della, ovvero quella che con termine tecnico viene definita musica amatoriale d?insieme. Obiettivo del provvedimento è la tutela e la salvaguardia della tradizione musicale popolare che inconta decine di migliaia di praticanti. Sono oltre 600 le bande, 400 le corali e altre centinaia i gruppi folkloristici attivi in, che si calcola coinvolgano stabilmente oltre 50.000 lombardi e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio regionale. Queste realtà sono depositarie di una ...

