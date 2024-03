L' occasione di Jasmine Nocentini L' importanza di trovarsi al momento giusto nel luogo giusto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Quest’anno ho imparato che ci si può sorprendere dei propri risultati e di quello di cui si è capaci anche in momenti inaspettati”.parla al Foglio da Charlottesville, Virginia, cinque ore di fuso orario. Da qualche giorno sono finiti i Campionati Ncaa di nuoto femminile – l’equivalente della March Madness della pallacanestro – in cui ha vinto cinque medaglie d’oro (100 rana individuali, staffetta 4x50 stile libero, staffetta 4x50 mista, staffetta 4x100 stile libero e staffetta 4x100 mista) e una di bronzo (50 stile libero individuali). La conversione dei tempi dalla vasca in yards a quella da 50 metri apre scenari interessanti: il 56’’08 con cui si è imposta nei 100 rana varrebbe 1’05’’2, record italiano virtuale. “Ma io sono orgogliosa perché prima di tutto sono riuscita ad aiutare la squadra”, continua. “Negli Stati Uniti il nuoto ...