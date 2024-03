Lobotka | «Xavi è stato il mio idolo | sono onorato delle sue parole | ma ora penso al Napoli»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il centrocampista delStanislavha parlato alla tv slovacca Rtvs dall’aeroporto di Bratislava prima del rientro a. Lo slovacco si è concentrato sull’interesse del Barcellona trapelato nelle ultime settimane: «alora. Sabato abbiamo una gara importante da giocare. Certo, è un piacere quando il tuod’infanziati loda per come giochi, mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate». Perilchiede 50 milioni (Repubblicaal Barcellona, ilfa il prezzo: 50 milioni. Lo scrive Pasquale Tina. La novità riguarda Stanche in pochi giorni ha cambiato ...

