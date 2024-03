(Di mercoledì 27 marzo 2024) Stanislav, centrocampista del, intervistato dalla tv slovacca RTVS dall`aeroporto di Bratislava prima del suo rientro in Italia...

Lobotka, messaggio al Barcellona: 'Le lodi fanno piacere, vedremo in estate. Ora penso al Napoli' - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, intervistato dalla tv slovacca RTVS dall`aeroporto di Bratislava prima del suo rientro in Italia dopo gli impegni.calciomercato

Lobotka: "Barça Penso solo al Napoli, ma è un piacere quando il tuo idolo ti loda. Vedremo cosa accadrà" - Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, ha rilasciato un'intervista alla tv slovacca RTVS dall'aeroporto di Bratislava prima del suo rientro a Napoli: “Barcellona Penso al Napoli, il mio pensiero ...tuttonapoli

Lobotka: "Barcellona Penso solo al Napoli" - Protagonista con la sua Slovacchia nelle amichevoli contro Austria e Norvegia, Stanislav Lobotka è pronto a tornare in campo con il Napoli per risalire la classifica e lottare per il quarto posto. Pri ...gianlucadimarzio