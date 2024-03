Lo yen scende ai minimi in 34 anni sul dollaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Prosegue sul mercato dei cambi la svalutazione dello yen, aiin 34sul, sulle aspettative di una continuazione della politica monetaria accomodante della Banca del Giappone (BoJ), nonostante il recente rialzo dei tassi di interesse. Nelle contrattazioni a Tokyo la divisa nipponica è scesa a quota 151,97 sul. Il raggiungimento di simili livelli nell'ottobre 2022, portò il governo ad un intervento con acquisti di yen sul mercato, per interrompere la fase di indebolimento della valuta.

