Lo scandalo | ecco con chi sfilano i giovani del Pd | sfregio alla Polizia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il luogo del raduno è ancora sconosciuto ma quello che pare certo è che la galassia antagonista si muoverà in corteo con l'obiettivo di raggiungere il centro per i rimpatri di via Corelli. La mobilitazione per la chiusura di tutti i «lager di Stato», indetta dRete No Cpr per sabato 6 aprile a Milano, sta raccogliendo adesioni da tutta Italia - centri sociali, circoli anarchici, collettivi studenteschi, sindacati rossi e sinistra extraparlamentare - e si candida a essere quella più carica di tensione degli ultimi anni in città. Soprattuttoluce del blitz di mercoledì scorso sulla pista del terminal 1 di Malpensa e dell'assaltovolante didavantiQuestura di Torino (il 28 febbraio scorso): in entrambi i casi l'obiettivo dei No Cpr era quello di liberare un clandestino ...