Lo chiamano dissenso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tutto si può dire di questo bislacco Paese meno che non garantisca il. In Italia dissentono tutti, comunque e ovunque. Non si fa in tempo, per dire, a eleggere un segretario di partito la mattina che la sera qualcuno comincia a segargli le gambe della seggiola. Vale lo stesso per un sindaco come per un allenatore di calcio. Osannati e demoliti in men che non si dica, sui giornali, nei bar, nelle piazze e negli stadi. Perfino i pontefici di Santa Romana Chiesa non sfuggono alla regola. Ed è un bene che il potere, di qualunque natura esso sia, senta il fiato sul collo e si regoli di conseguenza. Se questo è il quadro, stupisce sentire gente strepitare per ilnegato. Sta capitando in questi giorni nelle università italiane. Da Torino a Bologna, da Modena a Roma, è tutto un echeggiare di alti lai di studenti indignati. Il punto è Israele e ...