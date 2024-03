ll campano Salvatore Lioniello vince la tappa milanese di DiPizza

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Lionello ha conquistato la giuria di, rientrando tra i “Magnifici 7+7” di Milano. Il noto “Pizzaiolo con il Cappello” ha presentato la sua “Nerano”.è il creatore della “diversamente napoletana”, un modo alternativo di concepire la classica pizza napoletana. L’impasto è maggiormente leggero e arioso, fermentato a lungo e condite con ingredienti di alta qualità. La pizzeria a Milano è stata aperta nell’ottobre 2023 ed è diventata rapidamente un luogo popolare per gli amanti della pizza a Milano. Il tour itinerante, organizzato da Dissapore e Garage Pizza, alla scoperta delle migliori pizzerie d’Italia è partito lo scorso 25 marzo da Milano e percorrerà diverse regioni. Per ognivengono selezionate dopo un’attenta attività di studio e analisi sette pizzerie e ...

Napoli, soldati e agenti in campo per blindare le Feste - Salvatore Abbate. A seguito della strage di Mosca, ma anche alla luce della situazione di tensione sullo scacchiere internazionale, dall’Ucraina alla Palestina, il Viminale ha raccomandato massima ...napoli.repubblica

Salerno, addio a “Papele”: morto il calzolaio del centro storico dalle mani d’oro - Salerno piange don Raffaele Fato, storico calzolaio del centro cittadino, noto come “Papele”. Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa di San Paolo in via Petrosino. Con il ...ilmattino

Stadio Euganeo di Padova, ecco come cambia la sicurezza. Cancelli chiusi e chiavi agli steward - Dopo gli scontri durante Padova-Catania e il sopralluogo del Questore entrano in vigore alcuni accorgimenti. In futuro interventi sulla fase di filtraggio dei ...mattinopadova.gelocal