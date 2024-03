LIVE Piacenza-Milano | Superlega volley 2024 in DIRETTA | grande battaglia | nessuno scappa nel primo set 14-14

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-18vantaggio della partita per la squadra di Piazza, pipe perfetta di Kaziyski. 17-17 Non basta il coraggio di Lucarelli in difesa, a segno ancora lo schiacciatore giapponese. 17-16 Ancora un errore in battuta perset combattutissimo. 16-16 Punto Ishikawa, ma Scanferla tocca la palla togliendola dalla disponibilità di Lucarelli. 16-15 Il martello bulgaro poi commette un errore dai nove metri. 15-15 Affetta il pallone Kaziyski trovando la parte esterna del muro, dopo l’ennesima super difesa di Catania. 15-14 Sbaglia in battuta anche l’opposto belga. 14-14 Mani fuori di Reggers ben chiamato ai suoi da Porro. 14-13 Caneschi risponde a Loser e ora va in battuta. 13-13 PAZZESCO LOSER! Il centrale riceve (!) e poi chiude i conti con il ...

