LIVE Piacenza-Milano 0-2 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli ospiti dominano e si portano ad un set dalla semifinale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Sbaglia anche Romanò il suo attacco. 4-3 Vola Catania sulla palla corta al servizio di Caneschi, poi Porro dà aria al gioco servendo Reggers che, come dal secondo set in avanti, è una sentenza. 4-2 Non passa la rete la battuta di Vitelli. 3-2 LOSER! Si riavvicina subitocon il quarto muro di squadra. 3-1 Una volta sbaglia, due no. Ishikawa con l’attacco lungo trova gli ultimi centimetri del campo. 3-0 Provano a darsi una svegliata i padroni di casa, un poco servito Lucarelli sbriga la pratica dopo tante difese da una parte e dall’altra. 2-0 Uno dei rari errori di Ishikawa, come nel set precedente va subito sul +2 la banda di Anastasi. 1-0 Romanò dà il primo punto ai suoi, che ora hanno bisogno di un miracolo per scalare l’Everest e riuscire a qualificarsi per la ...

