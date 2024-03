LIVE Piacenza-Milano 0-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | sorpasso meneghino | secondo set che si decide in volata

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-23 Insacca il pallone tra rete e muro Lucarelli, dopo che Catania aveva difeso egregiamente su un’altra buona sassata dell’opposto italiano. 19-23 Parallela in campo di Romanò, l’unico che prova a tenere a galla la sua squadra. 18-23difende tutto, poi rigioca e alapproccio Reggers scaraventa una parallela micidiale. 18-22 Torna a +4 la squadra di Piazza dopo questa palla giocata sulle mani alte del muro da parte di un indomabile Reggers. 18-21 Sblocca la situazione peril suo opposto Romanò, trovando le mani esterne del muro avversario. Doppio cambio per Anastasi sulla diagonale palleggiatore-opposto. 17-21 MURONE DI LOSER!!!!è scatenata, Anastasi ferma ancora il gioco per provare a dare la scossa, mentale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Mani fuori trovato da Reggers, non abbastanza veloce lo spostamento laterale di Leal. 7-5 Ishikawa smorza il primo tempo di Simon, lento Loser però ad ... (oasport)

A che ora Piacenza-Milano oggi in tv, gara-5 playoff Superlega volley 2024: programma, streaming - il palinsesto tv e streaming di Piacenza-Milano, gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai ...oasport

Gas Sales-Allianz, quinto atto: in palio la semifinale DIRETTA - SUPERLEGA CREDEM BANCA - QUARTI DI FINALE PLAYOFF - GARA 5 GAS SALES BLUENERGY VOLLEY Piacenza - ALLIANZ MILANO 0-0 (in diretta) LA DIRETTA PRIMO SET ...piacenzasera

LIVE - Adesso o mai più: per la Gas Sales Bluenergy decisiva Gara5 con Milano. Dalle 20.30 segui la diretta - Non esiste appello: chi vince stasera alle 20.30 vola in semifinale, chi perde si deve accontentare del girone per il quinto posto. La Gas Sales Bluenergy non può sbagliare in Gara5 con Milano perché ...sportpiacenza