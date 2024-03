LIVE – Novara-Chieri 1-1 18-25 | 25-17 | 6-7 | gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Latestualedi-1 deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Nuovo derby piemontese, che dovrebbe essere il quarto di finale più equilibrato, almeno sulla carta. Coach Lorenzo Bernardi, all’esordio sulla panchina di una squadra, ha condotto le igorine fino al quarto posto di regular season. Le azzurre vogliono ora sfruttare il campo di casa per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto i, vendicando l’eliminazione subita in Coppa Italia proprio per mano di. Le ragazze di Giulio Bregoli, quinte in classifica nella stagione regolare ...

LIVE – Novara-Chieri 1-1 (18-25, 25-17, 0-0): gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA - La diretta testuale di Novara-Chieri, gara-1 dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024: punteggio e aggiornamenti LIVE ...sportface

