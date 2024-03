LIVE Musetti-Alcaraz 2-3 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | break immediato dell’iberico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-MACHAC DALLE 16.00 LADI SINNER-O’CONNELL (3° MATCH DALLE 16.00) AD-40 Non passa il rovescio incrociato di. Palla del 3-4. 40-40 Servizio, palla corta e doppia volèe a segno per l’azzurro! Parità. 30-40 Gran prima esterna vincente del tennista di Carrara. 15-40 Due palle del doppio. Colpisce in ritardo il dritto a sventaglio. 15-30 Perfetta l’accelerazione di rovescio lungolinea del toscano. 0-30 In corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 0-15 Di un soffio out il cross di dritto diche aveva chiamato a rete l’avversario. 4-2 Game. Ancora con ...