LIVE Civitanova-Monza 1-3 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | brianzoli per la seconda volta nella storia in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GARA-5 PIACENZA-MILANO DIDALLE 20.30 22.56: Si chiude qui la nostra. Grazie per averci seguito e buonanotte! 22.55: In casa19 punti a testa per Yant e Nikolov e 10 punti per Anzani, in casa22 punti di Maar, 18 di Takahashi e 14 di Szwarc 22.52: Più lucida e più continua la squadra di Eccheli che ha avuto in Cachopa e Maar gli uomini decisivi. Il canadese è calato alla distanza ma è salito di tono Takahashi che ha trascinato i suoi al successo su unache ha giocato a corrente alternata e non sempre è riuscita ad essere efficace. Perè ladella ...