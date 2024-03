LIVE Attraverso le Fiandre 2024 in DIRETTA | partita la corsa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Andatura sostenuta, ma non va via la fuga. 12.41 Iniziano ad arrivare i primi scatti nel plotone. 12.38 183 chilometri al traguardo. 12.35 Non ci sono stati scatti in questi primi sprazzi di gara. 12.30UFFICIALMENTE LA! 12.26 Quasi completata la partenza neutralizzata, vicinissimi al chilometro 0. 12.22 In casa Italia speranze affidate ad Alberto Bettiol, apparso in formissima alla Milano-Sanremo, ma caduto alla E3. 12.18 Corridori che stanno per partire verso il chilometro 0, via ufficiale alle 12.30. 12.15 Due grandi favoriti per la gara odierna: Wout van Aert e Mads Pedersen. Assente invece Mathieu van der Poel che punterà tutto sul Giro delle. 12.12 Non è presente oggi Christophe Laporte, il campione uscente. 12.09 Non sarà al ...